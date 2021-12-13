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Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu - Son Dakika

Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu

13.12.2021 22:13

- Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne toprak dökerek temsili mezarlar kuran protestocular, kaybolan yakınlarının bulunmasını istedi.

- Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu

MEXİCO CİTY - Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne toprak dökerek temsili mezarlar kuran protestocular, kaybolan yakınlarının bulunmasını istedi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de kayıp kişilerin yakınları, Başkanlık Sarayı'nın önünde toplandı. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan yakınlarının bulunmasını isteyen göstericiler, Başkanlık Sarayı'nın önüne kamyonla getirdikleri toprağı dökerek, yakınlarının fotoğraflarını ve eşyalarını toprağın üzerine yerleştirip temsili mezarlar kurdu. Protestocular ellerindeki pankartlara ise, "Başkan Lopez Obrador mezarları ziyarete gelmezse mezarlar onu görmeye gelir" yazdı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinden gelen protestocular, yaşadıkları eyalette şiddet olaylarının çok fazla artış gösterdiğini belirterek, suç grupları tarafından sürekli olarak yolların kapatıldığını, dükkanların yakıldığını, adam kaçırma ve cinayet suçları işlendiğini, kaçırılan kişilerin cesetlerinin ise köprülere asılı olarak ya da siyah poşetlerde parçalanmış halde bulunduğunu dile getirdiler.

Meksika Ulusal Arama Komisyonu verilerine göre bu yıl 3 bin 380 kişinin kaybolduğu Guanajuato eyaleti ülkede en çok adam kaçırma vakasının görüldüğü ikinci eyalet konumunda bulunuyor.

Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu
Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu

Mexico City, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da Başkanlık Sarayı'nın önüne temsili mezar kuruldu - Son Dakika


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