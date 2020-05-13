Meksika'da bazı işletmelerin yeniden açılmasıyla ilgili talimatlar yayımlandı - Son Dakika

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda başdanışma kurulu olan Genel Sağlık Kurulu, inşaat, madencilik, otomobil ve kamyon imalatı sektörünün yeniden açılmasına izin verecek talimatlar yayımladı.

Kuruldan yapılan açıklamada, düzenlenen toplantı sonrasında söz konusu endüstrilerin, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağında çalışmaya devam etmesine izin verilen "temel faaliyetler" olarak sınıflandırma yönünde karar alındığı bildirildi.

Söz konusu sanayi alanlarının ne zaman yeniden açılacağı konusunda zaman çizelgesi belirtilmeyen açıklamada, 1 Haziran'a kadar yerel halka hangi faaliyetlere izin verildiğini açıklamak için bir "trafik ışığı sistemi"nin olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 vakası bulunmayan ve komşu ilçelerinde de vaka olmayan yerlerde okullar ve işletmeler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Lopez Obrador, ekonomik faaliyetlerle ilgili planı açıklayacak

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un bugün, ekonomik faaliyetlerin "kademeli" yeniden başlaması yönündeki bir planı açıklaması bekleniyor.

Lopez Obrador, 22 Nisan'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir dizi ekonomik eylem planını açıklamıştı.

İşçi çıkarmamak koşuluyla bazı sektörlerde vergi indirimine gideceklerini söyleyen Lopez Obrador, üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarında yüzde 25'lik kesintiye gidileceğini bildirmişti.

Meksika'da bugüne kadar 38 bin 324 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 3 bin 926 kişi hayatını kaybetti.