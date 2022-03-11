Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

11.03.2022 04:02
Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, futbol sahasında incelemelerde bulunan belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, futbol sahasında incelemelerde bulunan belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero, silahlı grubun saldırısına uğradı.

Yetkililer, belediye başkanının futbol sahasında yürüdüğü sırada silahlı kişilerce öldürüldüğünü bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Ülkede 7 Şubat'ta da aynı eyalete bağlı Contepec Belediye Başkanı Enrique Velázquez Orozco, belediye ait bir evde ölü bulunmuştu.

Meksika'da siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları, silahlı çetelerin sıklıkla hedefi olduğu biliniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika


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