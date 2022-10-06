Meksika'da belediye binasına düzenlenen saldırıda başkan ve babası dahil 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da belediye binasına düzenlenen saldırıda başkan ve babası dahil 19 kişi hayatını kaybetti

06.10.2022 17:38

Meksika'da belediye binasına düzenlenen silahlı saldırıda belediye başkanı ve babası ile birlikte toplam 19 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Saldırganların binaya iki minibüsle geldikleri ve aynı saatlerde belediye başkanının akrabalarının bulunduğu iki eve daha saldırı düzenledikleri ortaya çıktı. Diğer taraftan haberi alıp binaya giden genç bir kadının cesetleri görünce attığı çığlıkların binada yankılandığı anlar da kameralara yansıdı.

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Totolapan şehrinde belediye binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI VE BABASI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Totolapan Belediye Başkanı Conrado Alameda Mendoza ve babası ile birlikte toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

SALDIRGANLAR HENÜZ YAKALANAMADI

Görgü tanıklarının ifadesine göre silahlı kişilerin belediye binasına iki minibüsle geldikleri ve aynı saatlerde Belediye Başkanı Mendoza'nın akrabalarının bulunduğu iki eve daha saldırı düzenlendiği öğrenildi.

SALDIRIYI "LOS TEQUILEROS" ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Guerrero Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, saldırganların henüz yakalanamadığı bildirildi. Yapılan saldırı, sosyal medyada yayınlanan bir video ile Los Tequileros adlı suç örgütü tarafından üstlenildi.

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da belediye binasına düzenlenen saldırıda başkan ve babası dahil 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da belediye binasına düzenlenen saldırıda başkan ve babası dahil 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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