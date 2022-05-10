Meksika'da belediye binasını basan öfkeli grup 31 çalışanı kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da belediye binasını basan öfkeli grup 31 çalışanı kaçırdı

10.05.2022 20:30

- Meksika'da belediye binasını basan öfkeli grup 31 çalışanı kaçırdı Meksika'da yüzlerce kişi, ellerinde taş ve sopalarla Las Margaritas Belediyesi'ni basarak 31 belediye çalışanını kaçırdı.

- Meksika'da belediye binasını basan öfkeli grup 31 çalışanı kaçırdı

MEXİCO CİTY - Meksika'da yüzlerce kişi, ellerinde taş ve sopalarla Las Margaritas Belediyesi'ni basarak 31 belediye çalışanını kaçırdı.

Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Las Margaritas şehrinde Kentli ve Köylü Demokratik Örgütler Koalisyonuna mensup yüzlerce kişi, belediye binasını bastı. Ellerinde taş ve sopalarla belediyeyi basan öfkeli kalabalık, binanın camlarını ve kapılarını kırarak, içerde bulunan 31 kişiyi kaçırdı. Öfkeli kalabalık kendilerine müdahale eden polis güçlerine de saldırarak, polis araçlarına zarar verdi.

Las Margaritas Belediye Başkanı Bladimir Hernandez yaptığı açıklamada, köylülerin belediyeden çevre düzenlemesi için 12 milyon Peso (588 bin 54 dolar) talep ettiklerini, talepleri karşılanmayınca bu şiddet eylemini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Belediyenin bütçesinin köylülerin talebini karşılamak için yeterli olmadığını savunan Hernandez, sorunu çözüme kavuşturmak için CODUC'a diyalog çağrısında bulundu.

Chiapas Eyaleti İçişleri Bakanlığı ve Eyalet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlatırken, kaçırılan 31 belediye çalışanının bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Meksika'da belediye binasını basan öfkeli grup 31 çalışanı kaçırdı
Meksika'da belediye binasını basan öfkeli grup 31 çalışanı kaçırdı
Meksika'da belediye binasını basan öfkeli grup 31 çalışanı kaçırdı
Meksika'da belediye binasını basan öfkeli grup 31 çalışanı kaçırdı

YORUMLAR
500
Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı Manisa'da horoz dövüştüren 31 kişiye 56 bin lira para cezası Manisa'da horoz dövüştüren 31 kişiye 56 bin lira para cezası

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da belediye binasını basan öfkeli grup 31 çalışanı kaçırdı - Son Dakika


Son Dakika
01:16 YSK seçime girebilecek partileri duyurdu! Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi listede yer almıyor
01:08 AVM'de kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen adam gözaltına alınıp serbest bırakıldı!
01:06 Barcelona'nın yıldızı maç esnasında bilincini kaybetti! Arkadaşlarının korku dolu bakışları arasında ambulansa bindirildi
01:03 20 yıl önce işlenen cinayetin katili, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 02:07:31. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da belediye binasını basan öfkeli grup 31 çalışanı kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement