Meksika'da Benzin Çalmak İçin Delinen Bir Boru Hattında Patlama Oldu
1 saat önce
Meksika’nın Hidalgo eyaletinde benzin çalmak için delindiği öne sürülen bir boru hattında Cuma akşamı medyana gelen patlamada ölenlerin sayısı 66’ya çıktı, onlarca kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın bölge halkının bidonlarına benzin doldurmaya çalıştığı sırada meydana geldiğini ve çıkan yangından onlarca kişinin etkilendiğini söyledi. Benzin hırsızları ‘huachicoleo’ olarak biliniyor. Meksika’nın bazı bölgelerinde benzin hırsızlığının arttığı belirtiliyor. Hükümet, […]The post Meksika’da benzin çalmak için delinen bir boru hattında patlama oldu appeared first on Enerji Enstitüsü.
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde benzin çalmak için delindiği öne sürülen bir boru hattında Cuma akşamı medyana gelen patlamada ölenlerin sayısı 66'ya çıktı, onlarca kişi yaralandı.
Yetkililer, patlamanın bölge halkının bidonlarına benzin doldurmaya çalıştığı sırada meydana geldiğini ve çıkan yangından onlarca kişinin etkilendiğini söyledi. Benzin hırsızları 'huachicoleo' olarak biliniyor. Meksika'nın bazı bölgelerinde benzin hırsızlığının arttığı belirtiliyor. Hükümet, bu hırsızlığın ülkeye geçen yıl maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu ifade etmişti. Aralık'ta iktidara gelen Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hırsızlara yönelik operasyonları arttırdı.
Meksika'nın devlet kontrolündeki petrol şirketi Pemex de yazılı açıklamasında patlamanın yasadışı delik açılmasından kaynaklandığını duyurdu. Pemex şirketinin boru hatlarına güvenlik için binlerce deniz piyadesi sevk edildi. Hidalgo Valisi Omar Fayad, yangının gece geç saatlerde kontrol alındığını, ölü sayısının artabileceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:55
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