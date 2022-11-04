Meksika'da bindiği takside kaçırıldığını fark eden kadın aracın camından atlayarak olay yerinde yaşamını kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da bindiği takside kaçırıldığını fark eden kadın aracın camından atlayarak olay yerinde yaşamını kaybetti

04.11.2022 20:16

Meksika'da taksiye bindikten sonra şoför tarafından kaçırıldığını fark eden 27 yaşındaki Lidia Gabriela, kendini aracın camından attı. Kaldırıma düşen Gabriela, olay yerinde hayatını kaybetti.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de meydana gelen olayda Lidia Gabriela adlı 27 yaşındaki bir kadın taksiye bindikten bir süre sonra şoförün farklı bir yöne gittiğini anlayınca şüphelenerek araçtan inmek istedi. Taksi şoförünün kapıları kilitleyerek yola devam etmesi üzerine telefonla ailesiyle iletişime geçen genç kadın, durumu anlatarak kaçırıldığını söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ardından aracın camından dışarı uzanan kadın çevredekilere seslenerek yardım isterken, olayın görgü tanıkları, aracın hızlı gitmesinden dolayı çevredeki hiç kimsenin kadına yardımcı olamadığını ifade etti. Genç kadın son olarak kendini kurtarmak için aracın camından atladı. Kaldırıma düşen kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meksika'da bindiği takside kaçırıldığını fark eden kadın, kendini araçtan attıktan sonra öldü

ŞOFÖR HER YERDE ARANIYOR

Olay sosyal medyada geniş yer bulurken, vatandaşlar yetkililerden taksi şoförünün yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili kadın cinayeti kapsamında soruşturma başlatıldığını açıklayarak, taksi şoförünün bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA
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Mexico City, Sonora, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da bindiği takside kaçırıldığını fark eden kadın aracın camından atlayarak olay yerinde yaşamını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da bindiği takside kaçırıldığını fark eden kadın aracın camından atlayarak olay yerinde yaşamını kaybetti - Son Dakika
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