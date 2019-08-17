Meksika'da binlerce kadın, polisin cinsel saldırılarını protesto etti
1 saat önce
Meksika'nın başkenti Mexico City'de binlerce kadın, polis memurlarının cinsel saldırılarını protesto etmek için sokaklara indi.
Meksika
'nın başkenti Mexico City
'de binlerce kadın, polis memurlarının cinsel saldırılarını protesto etmek için sokaklara indi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:03
Evine gelen tartıştığı kadın tarafından öldürüldü Kağıthane'de bir kadın tartıştığı kişiyi silahla öldürdü Kadın girişimci "yapamazsın" diyenlere inat çiftlik kurdu Bir sürücü, otoyolda 8 telefonla birden oyun oynadı