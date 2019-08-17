Son Dakika Haberleri: Meksika'da binlerce kadın, polisin cinsel saldırılarını protesto etti
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Meksika'da binlerce kadın, polisin cinsel saldırılarını protesto etti

1 saat önce

Meksika'nın başkenti Mexico City'de binlerce kadın, polis memurlarının cinsel saldırılarını protesto etmek için sokaklara indi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de binlerce kadın, polis memurlarının cinsel saldırılarını protesto etmek için sokaklara indi.
Mexico City, Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:03 
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