Meksika'da Bir Aktivist Öldürüldü
23 dakika önce
Meksika'nın güney eyaleti Chiapas'ta bir aktivist vurularak öldürüldü.
Meksika
'nın güney eyaleti Chiapas'ta bir aktivist vurularak öldürüldü.
Savcılıktan yapılan açıklamada aktivist Sinar Corzo'nun, Arriaga kentinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Corzo'nun bir yol projesine verdiği destek nedeniyle 2017'den beri tehdit edildiği belirtildi.
Ulusal İnsan Hakları Komisyonu 2006'dan bu yana ülkede 41 aktivist ve insan hakları savunucusunun öldürüldüğünü kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:14 Kaynak: AA
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