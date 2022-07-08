Meksika'da bir araçta ikisi polis 3 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Meksika'da bir araçta ikisi polis 3 kişinin cesedi bulundu

08.07.2022 06:03
Meksika'da bir araçta ikisi polis 3 kişinin cesedi bulundu

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, bir aracın içinde ikisi polis 3 kişinin cesedi tespit edildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, bir aracın içinde ikisi polis 3 kişinin cesedi tespit edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Mazamitla kasabasında, içinde 3 kişinin olduğu terkedilmiş bir araç bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, aracın içinde bulunan 3 kişinin öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından cesetlerden ikisinin bir süre önce kaybolan 2 polise ait olduğu ortaya çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi, saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polislerin devriye görevi yaptıkları esnada eyalete bağlı Montozo kasabasında, geçen 1 Temmuz'da organize suç örgütleri tarafından kaçırıldığı tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

Tragger, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da bir araçta ikisi polis 3 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da bir araçta ikisi polis 3 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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