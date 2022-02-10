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Meksika'da bir arazide 28 ceset bulundu - Son Dakika

Meksika'da bir arazide 28 ceset bulundu

10.02.2022 22:27
Meksika'da bir arazide 28 ceset bulundu

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bir arazide yapılan kazılar sonucu 28 cesedin bulunduğu bildirildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bir arazide yapılan kazılar sonucu 28 cesedin bulunduğu bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Tonala kentine bağlı Zalatitan semtinde ocak ayından bu yana kazılar yapan yetkililer, özel mülke ait arazide yeni cesetler tespit etti.

Savcılık ve polis eşliğindeki aramalarda 28 ceset bulundu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, arama çalışmalarının devam edeceği vurgulanarak, cesetler üzerinde kimlik tespiti sürecinin de başlatıldığı belirtildi.

Kurbanların çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü düşünülüyor.

Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor

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Sonora, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da bir arazide 28 ceset bulundu - Son Dakika


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