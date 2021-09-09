Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu - Son Dakika

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Veracruz eyaletine bağlı Omealca kasabasında, bir evin yakınında bulunan artezyen kuyusundan cesetler çıktı.

Meksika'da ihbar üzerine bir artezyen kuyusunda yapılan aramalar sonucu, 20 ceset tespit edildi.

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