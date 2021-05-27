Meksika'da bir belediye başkanı adayı daha öldürüldü - Son Dakika

MEKSİKO Meksika'da 6 Haziran'da yapılacak yerel seçimler öncesi bir belediye başkanı adayının daha öldürüldüğü bildirildi.

Guanajuato eyaletinin Moroleon kenti belediye başkanlığına aday Alma Barragan'ın, seçim kampanyası yürüttüğü sırada öldürüldüğü belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cinayetin "şüphesiz" organize suç çetelerinin işi olduğunu söyledi.

Obrador, çetelerin seçmenleri sandıklardan uzaklaştırmak için adayları öldürdüğünü ve çekimserliğin çok olduğu durumlarda seçimlere mafyaların hakim olduğunu ifade etti.

6 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimler öncesi ülke genelinde öldürülen adayların sayısı 34'e çıktı.