Meksika'da bir bina yolda oluşan dev çukurun içine devrildi - Son Dakika
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Meksika'da bir bina yolda oluşan dev çukurun içine devrildi

05.08.2023 00:09

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir bina, su borusunun patlaması sonucu açılan devasa çukurun içine devrildi. Bina enkazının kaldırılması, su tesisatındaki arızanın giderilmesi ve çukurun kapatılması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir bina, su borusunun patlaması sonucu açılan devasa çukurun içine devrildi.

ÇUKURUN İÇİNE DEVRİLDİ

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin kuzeyindeki Gustavo A. Madero ilçesinde bir spor salonunun yer aldığı bina, su borusunun patlaması sonucu temeli hasar görerek yolda açılan çukurun içine devrildi.

Bina, su borusu sonucu oluşan devasa çukurun içine devrildi

CAN KAYBI YOK

Yetkililer, çukurun 29 Temmuz Cumartesi günü oluştuğunu ve çukurun hemen yanında yer alan boks salonu olarak kullanılan binanın tahliye edildiğini açıkladı. Yaklaşık 8 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 8 metre derinliğinde olan çukura yan yatan binada can kaybı ve yaralanan olmadı.

Bina, su borusu sonucu oluşan devasa çukurun içine devrildi

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mexico City yerel yönetiminden uzmanlar, oluşan çukurun şimdilik çevrede yaşayanlar için herhangi bir risk oluşturmadığını açıkladı. Bina enkazının kaldırılması, su tesisatındaki arızanın giderilmesi ve çukurun kapatılması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Mexico City, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da bir bina yolda oluşan dev çukurun içine devrildi - Son Dakika


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