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Meksika'da bir çiftlikte çantalara konulan 25 ceset bulundu
6 saat önce
Meksika'da bir çiftlikte bulunan çantalardan 5'i kadın olmak üzere, 25 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Meksika'da bir çiftlikte bulunan çantalardan 5'i kadın olmak üzere, 25 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinin olduğu Jalisco eyaletindeki Tlajomulco kentindeki bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 cesedin çıktığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:49
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