Son Dakika Haberleri: Meksika'da bir çiftlikte çantalara konulan 25 ceset bulundu
Son Dakika Dünya Meksika'da bir çiftlikte çantalara konulan 25 ceset bulundu - Son Dakika Dünya

Meksika'da bir çiftlikte çantalara konulan 25 ceset bulundu

6 saat önce

Meksika'da bir çiftlikte bulunan çantalardan 5'i kadın olmak üzere, 25 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Meksika'da bir çiftlikte çantalara konulan 25 ceset bulundu, System.String[]

Meksika'da bir çiftlikte bulunan çantalardan 5'i kadın olmak üzere, 25 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.


Ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinin olduğu Jalisco eyaletindeki Tlajomulco kentindeki bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 cesedin çıktığı belirtildi.

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Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:49 
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Meksika'da bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 ceset çıktı
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