Meksika'da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu
1 saat önce
Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu.
Meksika Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:52 Kaynak: AA
'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu.
Jalisco Savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara kenti yakınlarında bir evin bahçesinde yapılan arama sırasında gömülü halde 21 cesedin bulunduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Jalisco ve Sonora
eyaletlerinde nisan ayında gizli mezarlarda 45 ceset bulunmuştu.
Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği açıklanmıştı.
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