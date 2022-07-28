Meksika'nın Tabasco eyaletinde yer alan Tucta kasabasında düzenlenen Santiago Apostol Festivali'ndeki at yarışı etkinliğinde atlardan biri hızlı bir şekilde koşarken başka bir ata çarptı. Çarpışmanın etkisi ile atların ikisi devrilerken, atın binicisi ise yere düşerek hareketsiz kaldı. Çevrede bulunanlar yerde hareketsiz şekilde yatan Jorge adlı at binicisine ilk müdahaleyi yaparken, kazada ağır yaralanan binicinin hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meksika'da atın çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.