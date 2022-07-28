Meksika'da atın çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da atın çarptığı adam hayatını kaybetti

28.07.2022 23:23
Meksika'da atın çarptığı adam hayatını kaybetti

Meksika'da bir festivaldeki at yarışı etkinliği sırasında hızla giden atın başka bir ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da bir festivaldeki at yarışı etkinliği sırasında hızla giden atın başka bir ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Tabasco eyaletinde yer alan Tucta kasabasında düzenlenen Santiago Apostol Festivali'ndeki at yarışı etkinliğinde atlardan biri hızlı bir şekilde koşarken başka bir ata çarptı. Çarpışmanın etkisi ile atların ikisi devrilerken, atın binicisi ise yere düşerek hareketsiz kaldı. Çevrede bulunanlar yerde hareketsiz şekilde yatan Jorge adlı at binicisine ilk müdahaleyi yaparken, kazada ağır yaralanan binicinin hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybettiği bildirildi.

Görgü tanıkları, festival yetkililerinin yeterli güvenlik önlemi almamasına tepki gösterdi. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da atın çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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