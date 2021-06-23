Meksika'da bir gazeteci bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Meksika'nın kuzeyinde, ABD ile sınır şehri Ciudad Acuna'da bir gazetecinin bıçakla öldürülmüş halde bulunduğu bildirildi.

Öldürülen gazeteci Saul Tijerina Renteria'nın çalıştığı internet haber sitelerinden La Voz tarafından yapılan açıklamada, Ciudad Acuna şehrindeki Maquiladora Fabrikası'nda da çalışan Renteria'nın, 22 Haziran'da gün doğmadan mesaisi bitip iş yerinden ayrıldıktan sonra kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, daha sonra Renteria'nın bıçaklanmış cesedinin bir arabanın bagajında bulunduğu kaydedilirken, olayla ilgili 2 şüphelinin üzerlerinde bıçakla yakalandığı ve cinayetle bağlantılı olarak gözaltına alındığı aktarıldı.

"Article 19" adlı basın özgürlüğü grubu ise açıklamasında, yetkililere, Renteria'nın yaptığı haberler nedeniyle öldürülüp öldürülmediğini araştırma çağrısında bulundu.

Açıklamada, Meksika'da çoğu gazetecinin mesleklerinden çok az para kazandığı için diğer işlerde de çalıştığı belirtilirken, Renteria'nın bu yıl içinde öldürülen 4. gazeteci olduğu kaydedildi.

Gazeteci ölümleriyle sık sık gündeme gelen Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde geçen hafta, 2 gazeteci öldürülmüştü. Ülkede geçen ay da gazeteci Benjamin Morales Hernandez, Sonora eyaletinde kaçırılıp öldürülmüştü.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Aralık 2020'deki raporunda, geçen yıl en fazla gazeteci cinayetinin Meksika'da işlendiğini bildirmişti.

Raporda, Meksika'nın 2020'de medya çalışanları için en tehlikeli ülke olduğu ve yıl boyunca 9 gazetecinin cinayete kurban gittiği belirtilmişti.