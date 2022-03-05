Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti

05.03.2022 05:50
Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti

Meksika'nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletinde, bir gazeteci silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti.

Meksika'nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletinde, bir gazeteci silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti.

Özel bir dergide gazeteci olarak çalışan Juan Carlos Muniz, eyalete bağlı Fresnillo kentindeki silahlı saldırıda öldürüldü.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un sözcüsü Jesus Ramirez, Twitter'daki açıklamasında, suçun cezasız kalmayacağını vurgulayarak "Cinayet, kapsamlı bir şekilde soruşturulacak, cezasız kalmayacak. Ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazetecinin meslektaşları da ortak bir açıklama yayımlayarak "Meslektaşımızın ve arkadaşımızın korkakça öldürülmesi, gazetecilik camiasında bulunan herkesi şoka uğrattı." denildi.

???????Zacatecas Savcılığından iyapılan değerlendirmede, tehdit altındaki gazetecilerin korunması için hükümet yetkilileriyle temas halinde olunduğu bildirildi.

2000'den bu yana 150 gazeteci öldürüldü

Gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri sayılan Meksika'da, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi geçti.

Gazeteci ve aktivistleri hedef alan cinayetlerin birçoğunun uyuşturucu kartelleri veya rüşvet alan yetkililer tarafından işlendiğine inanılırken cinayet vakalarının çok azı çözülebildi.

YORUMLAR
500
Meksika Ukrayna'ya silah değil, insani yardım gönderecek Meksika Ukrayna'ya silah değil, insani yardım gönderecek Trafikte çekiçli kavga kamerada Trafikte çekiçli kavga kamerada

Twitter, Cinayet, Saldırı, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti - Son Dakika


Son Dakika
00:48 NATO'nun hava sahasını kapatmamasını eleştiren Zelenski: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek
00:46 Kapsamlı araştırmada gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş Aaron Boupendza transferinden vazgeçti
00:21 Kabine'de yeni değişiklik iddiası! Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan revizyon bekleniyor
00:15 Yolun ortasında çekiçle sürücüye saldırdı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı
00:04 Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 05:56:36. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement