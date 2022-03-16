Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti - Son Dakika
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Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti

16.03.2022 08:01
Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti

Gazetecilik mesleği açısından dünyadaki en tehlikeli ülkelerden biri sayılan Meksika'da, bir gazeteci daha öldürüldü.

Gazetecilik mesleği açısından dünyadaki en tehlikeli ülkelerden biri sayılan Meksika'da, bir gazeteci daha öldürüldü.

Meksika basınında çıkan habere göre, Michoacan eyaletine bağlı Zitacuaro kentinde, yerel bir gazetede yönetici olan Armando Linares evinde saldırıya uğradı.

Savcılık, evde yapılan inceleme sonucu gazetecinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü teyit etti.

Öte yandan Linares'in defalarca ölüm tehdidi aldığı ve savcılıktan koruma talep ettiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece ülkede yılbaşından bu yana öldürülen gazeteci sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

2000'den bu yana 151 gazeteci öldürüldü

Meksika'da, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi geçti.

Andres Manuel Lopez Obrador'un, 2018'de devlet başkanlığını devraldığı bugüne kadar ise 47 gazeteci ve 68 insan hakları aktivisti öldürüldü.

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Saldırı, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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