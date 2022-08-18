Sonora Savcılığından yapılan açıklamada, öldürülen gazetecinin 62 yaşındaki Juan Arjon Lopez olduğu ve yapılan incelemede şiddetli darbelere maruz kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Colorado, Sonora, Rio, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti - Son Dakika

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