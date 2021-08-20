Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü - Son Dakika

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir gazetecinin daha öldürüldüğü bildirildi.

Eyalet yetkilileri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ixtaczoquitlan kentine bağlı bir kasabada, radyoda çalışan gazeteci Jacinto Romero Flores'in öldürüldüğünü ifade etti.

Flores'in çalıştığı radyo kuruluşundan yapılan açıklamada, gazetecinin ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Ülkede şiddetin nedeni veya sonucu medya değil ama gazetecilik yaptığımız için sonuçlarına katlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gazetecileri Koruma Komitesi, Flores'in ölümünü kınayarak, yetkilileri cinayete ilişkin hızlı, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma başlatmaya çağırdı.

Bu arada, bir grup gazetecinin Flores'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla bir araya gelerek yürüyüş düzenlediği belirtildi. Flores'in, 2021'in başından bu yana Meksika'da öldürülen beşinci gazeteci olduğu tahmin ediliyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, göreve geldiği Aralık 2018'de, ülkedeki gazetecileri koruma sözü vermişti ancak hükümet verdiği sözü tutamadığı yönünde ciddi eleştiriler alıyor.

Gazeteci ve aktivistleri hedef alan cinayetlerin birçoğunun uyuşturucu kartelleri veya rüşvet alan yetkililer tarafından işlendiğine inanılırken cinayet vakalarının çok azı çözülebildi.