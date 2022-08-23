Meksika'da bir gazeteci silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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Meksika'da bir gazeteci silahlı saldırıda öldürüldü

23.08.2022 05:52
Meksika'da bir gazeteci silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir gazeteci arabasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir gazeteci arabasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika basınında yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Chilpancingo kentinde, "La Realidad Escrito" gazetesinin köşe yazarı Fredid Roman'a silahlı saldırı yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Roman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gazetecinin vücuduna çok sayıda kurşunun isabet ettiği bildirildi.

Guerrero Eyalet Başsavcılığı (FGE), açıklamasında, cinayetin aydınlatılması için uzman bir ekibin olay yerinde inceleme yaptığını söyledi.

Guerrero Gazeteciler Kulübü Derneği, Roman'ın öldürülmesine tepki göstererek, meslektaşlarının korunması için devlete çağrıda bulundu.

Bu yıl 15 gazeteci öldürüldü

Öte yandan Roman'ın öldürülmesiyle 2000'den bu yana Guerrero'da öldürülen gazeteci sayısı 16'ya yükselirken, son cinayetle ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı ise 15'e çıktı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bugüne kadar cinayete kurban giden gazeteci sayısı 154'ü aştı.

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Kaynak: AA

Chilpancingo, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da bir gazeteci silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

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