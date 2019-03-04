Son Dakika Haberleri: Meksika'da Bir Günde İki Katliam: 7 Ölü, 10 Yaralı

Meksika'da Bir Günde İki Katliam: 7 Ölü, 10 Yaralı

1 saat önce

Meksika'da bir gün içinde iki silahlı saldırı yaşandı.

Meksika'da Bir Günde İki Katliam: 7 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Meksika'da bir gün içinde iki silahlı saldırı yaşandı. Olaylarda 7 kişi ölürken, 10 kişi yaralandı.

Meksika'nın gözde tatil merkezlerinden Cancun şehrinde çete savaşları artarak devam ediyor. Şubat ayında bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Şehirde geçtiğimiz gün yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilden inen bir kişi, diğer şeritte bulunan lüks cipin içine doğru ateş ediyor. Yoldaki diğer araçların bir şey olmamış gibi yollarına devam etmesi de dikkat çekiyor. Saldırının iki rakip çete arasındaki hesaplaşma olduğu iddia edildi. Cancun Savcılığı olayla yaptığı ilk açıklamada şoförün yanında oturan kişi ile arkada koltukta bulunan iki kişinin öldüğü, cipi kullanan kişinin ise yaralı olduğunu bildirildi.

Tamaulipas'da doğum günü partisine saldırıldı

Bu arada, aynı gün Meksika'nın Tamaulipas bölgesinde de doğum günü partisini basan bir kişi katliam yaptı. Elinde R15 ve AK-47 taarruz tüfeği bulunduğu bildirilen saldırganın, açtığı ateş sonrasında en az 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. - CANCUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

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