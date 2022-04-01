Meksika'da bir kamyonda 6 kesik insan başı bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da bir kamyonda 6 kesik insan başı bulundu

01.04.2022 03:48
Meksika'da bir kamyonda 6 kesik insan başı bulundu

Meksika'nın Guerrero eyaletinde, bir kamyonun tentesinde 6 kesik insan başı bulundu.

Meksika'nın Guerrero eyaletinde, bir kamyonun tentesinde 6 kesik insan başı bulundu.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilapa kasabasında, ihbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri 6 kesik insan başıyla karşılaştı.

Caddeyi kordon altına alan polis, başların olduğu yerde üzerinde mesaj yazan bir branda gördü.

Kesik başlar savcılık eşliğinde otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Servisine kaldırıldı.

Karteller arası savaşın yoğun olduğu Guerrero eyaletinde, daha önce de buna benzer hadiseler yaşanmıştı. Rakip çetelerin birbirlerine bu tarz katliamlarla karşılık vererek alan hakimyeti kurmak istedikleri biliniyor.

YORUMLAR
500
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Güvenlik güçleri, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da bir kamyonda 6 kesik insan başı bulundu - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 03:54:37. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da bir kamyonda 6 kesik insan başı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement