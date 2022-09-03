- Meksika'da fabrikada yangın çıktı: 100 kişi tahliye edildi

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir kimya fabrikasında yangın çıktı, çevrede yaşayan 100 kişi evlerinden tahliye edildi.

Meksika'nın Meksika eyaletine bağlı Tlalnepantla şehrinde bulunan bir kimya fabrikasında park halindeki yakıt tankerlerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yetkililer alevlerin büyümesi sonucu bölgede yaşayan 100'den fazla kişinin güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edilmesi emri verdi. Görgü tanıkları yangın sırasında fabrikada bir kaç kez patlama meydana geldiğini ve alevlerin 30 metre yüksekliğe kadar ulaştığını ifade etti.

Yangın, başkent Mexico City ve diğer çevre şehirden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 3 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikanın tamamen kullanılamaz hale geldiği ve enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.