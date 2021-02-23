- Meksika'da bir kişi kendisini soymaya çalışan hırsızlarla çatışmaya girdi - Son Dakika

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- Meksika'da bir kişi kendisini soymaya çalışan hırsızlarla çatışmaya girdi

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir adam restoranda eşiyle yemek yediği sırada kendisini soymaya çalışan iki soyguncuya silahıyla karşılık verdi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin batısındaki Lomas de Chapultepec'te bulunan bir restoranda geçtiğimiz pazar günü eşi ile birlikte yemek yiyen adam soyguncuların hedefi oldu. Çiftin masasına yaklaşan 2 soyguncu, adama silah doğrultarak telefonunu ve saatini istedi. Bunun üzerinde adam, silahını çekerek soygunculara ateş açtı. Silahlı soyguncunun adama karşılık vermesi sonucu çatışma çıkarken, çevrede bulunanlar ise panikle koşmaya başladı. Açılan ateş sonucu soyguncular olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Polis, olay yerinden kaçan soyguncuların arandığını ve 1 soyguncunun çatışmada yaralandığını aktardı. Olaya ilişkin görüntüler ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.