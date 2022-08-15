Meksika'da minibüs su kanalına düştü: 7 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da minibüs su kanalına düştü: 7 yaralı

15.08.2022 21:38
Meksika'da minibüs su kanalına düştü: 7 yaralı

Meksika'da bir minibüsün su kanalına düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Meksika'da bir minibüsün su kanalına düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin Xochimilco bölgesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs yol kenarındaki satış tezgahına çarpmasının ardından su kanalına düştü. Kazada yiyecek satış tezgahında bulunan 3 kişi ile minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kanala düşen minibüs itfaiye ve acil yardım ekipleri tarafından saatler süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Minibüs şoförünün kazanın ardından başka bir araca binerek olay yerinden kaçtığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. - MEXİCO CİTY

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Meksika'da su hortumu sahili birbirine kattı Meksika'da su hortumu sahili birbirine kattı
Kaynak: İHA

Mexico City, Sonora, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da minibüs su kanalına düştü: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da minibüs su kanalına düştü: 7 yaralı - Son Dakika
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