Meksika'da 688 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da 688 düzensiz göçmen yakalandı

14.08.2022 19:41
Meksika'da 688 düzensiz göçmen yakalandı

Meksika'da bir otele ve otobüse yapılan iki ayrı baskında 688 düzensiz göçmen yakalandı.

Meksika'da bir otele ve otobüse yapılan iki ayrı baskında 688 düzensiz göçmen yakalandı.

Meksika'da düzensiz göç ile mücadele devam ediyor. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Puebla eyaletinde Meksika ordusu, Ulusal Muhafızlar ve eyalet polisiyle koordineli olarak yapılan iki ayrı operasyonda 688 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. İlk operasyonda bir otoyolun kenarında bulunan otele yapılan baskın sonucu içeride gizlenen 567 düzensiz göçmenin tespit edildiği bildirilirken, diğer operasyonda ise 121 göçmen bir otobüste seyahat ederken yakalandı. Yakalanan göçmenlerin arasında 150 çocuğun bulunduğu bildirildi.

Her iki olayda yakalanan toplam 688 göçmenin büyük çoğunluğunun Guatemala uyruklu olduğu, diğerlerinin ise Honduras, Nikaragua, El Salvador, Küba ve Ekvador'dan geldiği aktarıldı.

Yetkililer, göçmenlerin arasında bulunan refakatçisiz çocukların sosyal hizmetlerin koruması altına alındığını belirtirken, diğer göçmenlerin ise yasal işlemlerinin yapılması için Ulusal Göç Enstitüsü ofisine gönderildiğini bildirdi.

Beş Meksikalı gözaltına alındı

İlk operasyonda otoyolun kenarındaki otelde bulunan 4 Meksikalı ile ikinci operasyondaki otobüsün şoförü, insan kaçakçılığı suçuyla eyalet polisi tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. - MEXİCO CİTY

YORUMLAR
500
Meksika'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 6 ölü, 11 yaralı Meksika'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 6 ölü, 11 yaralı Meksika'da zincirleme trafik kazası: 50 yaralı Meksika'da zincirleme trafik kazası: 50 yaralı
Kaynak: İHA

Puebla, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da 688 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı
18:47 Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert sözler: Bir bitmediniz! Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:28 Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltında
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 19:41:18. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da 688 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement