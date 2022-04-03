Meksika'da bir sahildeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da bir sahildeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

03.04.2022 10:03
Meksika'da bir sahildeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

MEXICO Meksika'nın Guerrero eyaletinin sahil kesiminde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

MEXICO Meksika'nın Guerrero eyaletinin sahil kesiminde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Guerrero eyaleti savcılığı, silahlı 2 kişinin eyaletin Acapulco şehrindeki bir sahil restoranına saldırdığı ve 2 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Olay yerine gelen polislerle çatışan saldırganlardan 1'inin etkisiz hale getirildiği, diğerinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Saldırı anında telaş halinde sahile koşan ve restorandaki masaların altına saklanan insanların yer aldığı görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

2006'dan bu yana uyuşturucu çeteleri arası güç mücadelesinin ve çatışmaların yaşandığı Acapulco sahilinde daha önce de silahlı saldırılar meydana gelmişti.

YORUMLAR
500
Aşırı sağcı İngiliz Meksika'ya alınmadı Aşırı sağcı İngiliz Meksika'ya alınmadı Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da bir sahildeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
09:56 Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oluyor!
09:51 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!
09:41 Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
09:10 TEM'de yaşanan kazada geri manevra yaparken babasını ezdi!
09:00 Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!
08:55 Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı
08:30 Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı!
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 10:10:49. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da bir sahildeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement