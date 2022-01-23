Üye Girişi
Meksika'da bir şehir 15 Şubat'ta toplu boşanma etkinliği düzenleyecek - Son Dakika

Meksika'da bir şehir 15 Şubat'ta toplu boşanma etkinliği düzenleyecek

23.01.2022 23:47
Meksika'da bir şehir 15 Şubat'ta toplu boşanma etkinliği düzenleyecek

Meksika'da Nogales Belediye Başkanı Ernesto Torres Navarro, kentte 15 Şubat'ta toplu boşanma etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.

Meksika'da Nogales Belediye Başkanı Ernesto Torres Navarro, kentte 15 Şubat'ta toplu boşanma etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.

Meksika'da bir şehirde toplu boşanma etkinliği düzenlenecek. Veracruz eyaletinde yer alan Nogales şehrinin Belediye Başkanı Ernesto Torres Navarro sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentte 15 Şubatta toplu boşanma etkinliği düzenleneceğini duyurdu. Ülkede birçok yerel yönetim 14 Şubat'ta toplu evlilik etkinliği düzenlerken, Nogales Belediyesi tarafından duyurulan boşanma etkinliği şaşkınlıkla karşılandı.

Navarro, düzenlenen toplu boşanma etkinliğine katılmak isteyen çiftlerin bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, bunların Nogales şehrinde evlenmiş olmaları, ayrı yaşıyor olmaları, çift arasında nafaka ve çocuk velayeti gibi konularda anlaşmazlık olmaması ve belediyeye borçlarının bulunmaması olduğunu açıkladı.

Etkinlik toplumun sosyal yapısına bir darbe olarak nitelendirildi

Etkinlik, şehir halkının çoğunlukla ilgisini toplasa da bazı çevrelerin tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar, bu etkinliğin toplumun sosyal yapısına bir darbe olacağını belirtirken, evliliklerin sona erdirilmesinde aile mahkemelerinin sorumlu olduğunu bu nedenle belediyenin bu konuya müdahale etmesinin tamamen yanlış olduğuna dikkat çekti.

(Saim Sevinç/İHA)

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Evlilik, Sonora, Medya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da bir şehir 15 Şubat'ta toplu boşanma etkinliği düzenleyecek - Son Dakika


İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı         
23:55
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15

Son Dakika Haberleri
23:32 Kar İstanbul'da bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık giderek artıyor
23:22 Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi
22:56 Kar yağdı, balık tezgahları şenlendi
22:49 Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı
22:45 Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak
22:28 Son Dakika: İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar sonraki duyuruya kadar kullanılamayacak
22:25 Kızının hamile kalmak istememesine sinirlenen kadın, 2 çocuk yaptı
22:14 Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye vereceği para
22:13 Ankara-Bolu yolunda saatlerdir mahsur kalan vatandaş araçlarını terk edip gittiler
21:48 A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 00:01:33. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da bir şehir 15 Şubat'ta toplu boşanma etkinliği düzenleyecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement