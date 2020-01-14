Meksika'da bir suç örgütünün önde gelen kadın üyelerinden "La Catrina" öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da bir suç örgütünün önde gelen kadın üyelerinden 'La Catrina' öldü - Son Dakika

Meksika'da bir suç örgütünün önde gelen kadın üyelerinden "La Catrina" öldü

6 saat önce

Meksika'da "Jalisco Yeni Nesil Karteli"nin (CJNG) önde gelen kadın isimlerinden, "La Catrina" lakaplı Maria Guadalupe Lopez Esquivel'in (21), polisle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi.

Meksika'da bir suç örgütünün önde gelen kadın üyelerinden

Meksika'da "Jalisco Yeni Nesil Karteli"nin (CJNG) önde gelen kadın isimlerinden, "La Catrina" lakaplı Maria Guadalupe Lopez Esquivel'in (21), polisle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi.

Michoacan eyaleti yetkilileri, Tierra Caliente bölgesinde, kartel üyeleriyle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada, silahlı 6 kişinin yakalandığını ve ağır yaralanan 1 kadının kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirtti.

Sosyal medyada dolaşan video ve fotoğraflar, emniyet güçleri ile kartel üyeleri arasında geçen hafta cuma günü yaşanan çatışmanın ardından ölen kadının, kartelin bölge liderlerinden olduğu sanılan "La Catrina" olduğunu ortaya koydu.

Eyalet yetkilileri, kadının kimliğini açıklamazken; sosyal medyadaki görüntüler, kadının uyluğundaki "Catrina" dövmesinin Esquivel'inki ile birebir ve aynı yerde olduğunu gösterdi.

Görüntülerde boynundan yaralandığı görülen kadının kan kaybından öldüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan güvenlik güçlerinin, çatışma bölgesinde 10 tüfek ele geçirdiği kaydedildi.

Lopez Esquivel'in, Tierra Caliente bölgesinde geçen yıl ekim ayında 13 polisin ölmesi ve 9 polisin yaralanmasıyla sonuçlanan, polis konvoyuna kurulan pusudan sorumlu tutulan Jalisco Yeni Nesil kartelinin bir kolunun önde gelen isimlerinden olduğu biliniyor.

Ülkenin büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli, Meksika güvenlik güçleri ve kamu görevlilerine yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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