Meksika'da bir tırın kasasından 83 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Meksika'dan bir tırın kasasında ABD'ye kaçak yollarla geçmek isteyen 83 göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Meksika'nın ülkeyle aynı adlı eyaletinde yer alan Atizapan de Zaragoza şehrinde, vatandaş ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucu tırın kasasında 83 kaçak göçmen bulundu. Yetkililer, çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden olan göçmenlerin arasında küçük yaşta 10 kişinin yanı sıra 24 kadın olduğunu bildirdi.

Göçmenleri taşıyan tırın şoförü ve yardımcısı ile birlikte tıra eşlik eden farklı bir araçta bulunan 1 kişi de dahil olmak üzere toplam 3 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan 3 zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, başsavcılık ofisine teslim edildiler.

Yetkililer, göçmenlerin yasa dışı yollarla ABD'ye geçmek üzere kuzeye doğru yol aldığını belirtti. - MEXİCO CİTY