Son Dakika Haberleri: Meksika'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Meksika'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Meksika'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, bir ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Meksika'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, bir ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, güvenlik güçleri, Meksika Körfezi kıyısındaki Tabasco eyaletinde durdurdukları bir kamyonda, gama ışınıyla tarama yapan sensörlerle gerçekleştirdikleri kontrolde yükte bazı anormallikler tespit etti.

Bunun üzerine araçta arama yapan güvenlik güçleri, 1153 paket halinde yaklaşık bir ton kokain ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücü tutuklandı.

Meksika Ulusal Savunma Sekreteryası'ndan geçen ay yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 133 ton uyuşturucu madde ve binlerce silah ele geçirildiği belirtilmişti.

Latin Amerika, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 02:44:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]