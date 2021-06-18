Meksika'da bisikletçilerden karton tabutlu protesto - Son Dakika

Meksika'nın başkenti Mexico City'de toplanan bir grup bisikletçi, trafik kazalarında adalet talep etmek ve kazalarda ölen arkadaşlarına dikkat çekmek için bisikletlerinin arkasına küçük karton tabutlar bağlayarak protesto etti.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de akşam saatlerinde bir araya gelen yaklaşık 50 bisikletçi, bisikletlerinin arkalarına tabutu simgeleyen küçük karton kutular bağlayarak başkentteki Ulusal Saray'a ilerlemek için Oditoryum'dan yola çıktı. Bisikletçiler, arkalarında taşıdıkları beyaz renkli karton tabutlara daha önce trafik kazalarında ölen bisikletçi arkadaşlarının isimlerini yazarak, trafik kazalarında ölen bisikletçi arkadaşları için adalet ve trafikteki sürücülerden bisikletçilere karşı daha dikkatli olmalarını talep etti. Protesto sırasında bir grup yaya ise, ölen kişilerin fotoğraflarını ve pankartlar taşıyarak göstericilere destek verdi. Daha sonra bisikletli göstericiler, yerel saatle yaklaşık 20.30'da Ulusal Saray'ın önüne varmasının ardından eylemlerini sonlandırdı.

Meksika hükümeti bisikletçiler için kampanya başlatmıştı

Ayrıca Mexico City Ulaştırma Sekreterliği (SEMOVI), 12 Haziran tarihinde bisikletçilerin korunması ve riskler konularında motorlu araç sürücülerini bilinçlendirme kampanyası başlatmıştı. Yol Güvenliği ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlik Sistemleri Genel Müdürü Maria Fernanda Rivera kampanya hakkında yaptığı açıklamada, hız sınırı aşımı, bisikletlere yakın sürüş, bisiklet şeritlerini ihlal etme, park ettikten sonra etraftaki yayaları kontrol etmeden araç kapısını açma, sürüş sırasında cep telefonu ile konuşma ve dikkat dağılması gibi sürücü hatalarını ortadan kaldırmayı planladıklarını belirtmişti. Kampanyaya benzer şekilde Başkent Valisi Claudia Scheinbaum Pardo, yerel kongreye ceza kanununda değişiklik yapılması için öneride bulunmuştu. Öneride ise, trafik kazalarında bisikletçi ölümüne neden olan motorlu araç sürücülerinin 13 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması mümkün olacak. - MEXİCO CİTY