Meksika'da boru hattında patlama: 21 ölü
1 saat önce
Meksika'da boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev almasıyla yaşanan patlamada, sızan petrolü toplayan 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ağır yaralandı.
Meksika
'da boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev almasıyla yaşanan patlamada, sızan petrolü toplayan 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ağır yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:45
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