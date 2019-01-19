Son Dakika Haberleri: Meksika'da boru hattında patlama: 21 ölü

Meksika'da boru hattında patlama: 21 ölü

1 saat önce

Meksika'da boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev almasıyla yaşanan patlamada, sızan petrolü toplayan 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ağır yaralandı.

Meksika'da boru hattında patlama: 21 ölü, System.String[]
Meksika'da boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev almasıyla yaşanan patlamada, sızan petrolü toplayan 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:45 

Meksika, Ekonomi
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