Son Dakika Haberleri: Meksika'da Boru Hattındaki Patlama

Meksika'da Boru Hattındaki Patlama

17 dakika önce

Latin Amerika ülkesi Meksika'da başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında cumartesi günü boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e çıktı.

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Latin Amerika ülkesi Meksika'da başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında cumartesi günü boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e çıktı.

Sağlık Bakanı Jorge Alcocer, patlamada boru hattından sızan akaryakıtı toplamak için çevrede toplanan vatandaşlardan 85'inin hayatını kaybettiğini, yaralı 58 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

Ülkede boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması akaryakıt krizine yol açmıştı.

Bunun sonucu akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, gecikmeler dolayısıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

Geçen hafta Meksiko eyaletinde vatandaşların üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurduğu görüntüler hafta sonu sosyal medyada yayılmıştı.

Devlet Başkanı Lopez Obrador, akaryakıt sıkıntısının boru hatlarından yapılan hırsızlıkla mücadelenin sonucu olduğunu belirterek, vatandaşlardan sabırlı olmalarını istemişti.

1 Aralık 2018'de yemin ederek göreve başlayan yeni Devlet Başkanı Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti. Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.

Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatını veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı, biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:51 Kaynak: AA

Meksika, Güncel
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