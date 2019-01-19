Son Dakika Haberleri: Meksika'da Boru Hattındaki Patlamada Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi

Meksika'da Boru Hattındaki Patlamada Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi

29 dakika önce

Meksika'nın Hidalgo eyaleti Omar Fayad, boru hattında meydana gelen patlamada ölü sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu.

Meksika'da Boru Hattındaki Patlamada Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi, System.String[]
Meksika'nın Hidalgo eyaleti Omar Fayad, boru hattında meydana gelen patlamada ölü sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. Omar Fayad, patlamada 76 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Patlamanın akaryakıt hırsızlığı yapmak isteyenlerin, boru hattına delik açması sonrası meydana geldiği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:29 Kaynak: DHA

Meksika, Dünya
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