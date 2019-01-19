Meksika'da Boru Hattındaki Patlamada Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi
29 dakika önce
Meksika'nın Hidalgo eyaleti Omar Fayad, boru hattında meydana gelen patlamada ölü sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu.
Meksika
'nın Hidalgo eyaleti Omar Fayad, boru hattında meydana gelen patlamada ölü sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. Omar Fayad, patlamada 76 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Patlamanın akaryakıt hırsızlığı yapmak isteyenlerin, boru hattına delik açması sonrası meydana geldiği belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:29 Kaynak: DHA
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