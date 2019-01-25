Son Dakika Haberleri: Meksika'da Boru Hattındaki Patlamanın Bilançosu Artıyor: 107 Ölü

Meksika'da Boru Hattındaki Patlamanın Bilançosu Artıyor: 107 Ölü

1 saat önce

Meksika'da geçtiğimiz hafta bir boru hattındaki sızıntı yüzünden meydana gelen patlamada ölü sayısı 107'ye çıktı.

Meksika'da Boru Hattındaki Patlamanın Bilançosu Artıyor: 107 Ölü, System.String[]
Meksika'da geçtiğimiz hafta bir boru hattındaki sızıntı yüzünden meydana gelen patlamada ölü sayısı 107'ye çıktı. Patlamada yaralanan 40 kişinin de henüz hastanelerde müşahede altında tutulduğu açıklandı.

Meksika hükümeti, geçtiğimiz hafta Cuma günü Hidalgo Eyaleti'nde bulunan Tlahuelilpan'daki bir boru hattında yaşanan kaçak nedeniyle meydana gelen patlamada ölü sayısının 107'ye çıktığını bildirdi. Yetkililer, patlamada yaralanan 40 kişinin de henüz hastanelerde müşahede altında tutulduğu açıkladı.

Devlet Çalışanlarının Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü (ISSSTE) Direktörü German Martinez ise, önceliğin patlamanın mağdurlarının hayatlarını kurtarmak olduğunu söyledi. Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü'nün (IMSS) dünya çapında kapasiteye sahip olduğunu belirten Martinez yanıklar yüzünden hastanelerde bulunanların başka ülkelerde tedavi olmayı talep etmeyi bırakmasını rica etti.

Patlama, çok sayıda insan sızıntı yapan petrol boru hattından kaçak yakıt almaya çalışırken meydana gelmişti. Yetkililer patlama anında bölgede çok fazla kişinin olmasından dolayı ölü sayısının artacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. - MEXİCO CİTY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Meksika, 3. Sayfa
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