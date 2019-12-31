Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı - Son Dakika

Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı

6 saat önce

Meksika'da yıl başından bu yana 276 insan tacirinin yakalandığı açıklandı.

Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı, System.String[]

Meksika'da yıl başından bu yana 276 insan tacirinin yakalandığı açıklandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yayımlanan raporda, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan "şiddet ve yoksulluk" gibi nedenlerle yola çıkan göçmenleri ABD'ye götürme vaadiyle kandıran 276 insan tacirinin, düzelenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.

Raporda, yakalanan kişilerin adli makamlara teslim edildiği ve insan tacirlerine karşı güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İnsan tacirlerinin göçmenleri yük kamyonlarıyla, turist otobüsleriyle ve şişme botlarla kaçırdığının da altı çizildi.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan 3'üncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız
Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler

Son Dakika Haberleri
03:06 İşten çıkarılan işçiler yeni yıla İBB önünde girdiler - Son Dakika
03:04 Kilis'te yeni yılının ilk bebeği alihan kemal oldu - Son Dakika
03:04 2020'nin ilk bebeği cemile ikra oldu - Son Dakika
03:04 Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı ise 'perihan ılgın? - Son Dakika
03:04 Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 03:11:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]