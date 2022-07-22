Meksika'da büfede yangın: 7 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da büfede yangın: 7 yaralı

22.07.2022 20:19
Meksika'da büfede yangın: 7 yaralı

Meksika'da bir büfede gaz kaçağı nedeniyle çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Meksika'da bir büfede gaz kaçağı nedeniyle çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Meksika'nın Durango eyaletine bağlı Gomez Palacio şehrinde yol kenarında bulunan bir büfede gaz dolumu sırasında yangın çıktı. Büfede bulunan sabit likit petrol gazı tankını doldurmak üzere iş yerine gelen gaz şirketi çalışanı, gaz hortumunu tanka bağlamakta zorlandı. O sırada hortumdan çıkmaya başlayan gazın alev alması ile büfede patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaşanan olayda 7 kişi yaralanırken, içlerinden 5'i vücutlarında 1'inci ve 2'inci derece yanıklar bulunması sebebiyle tedavi için hastaneye kaldırıldı. Olayın görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde aniden hortumdan gaz sızmaya başladığı ve çıkan gazın alev alarak patladığı görülüyor.

Durango Eyaleti Başsavcılığı, yaşanan kazanın ardından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gomez Palacio Şehri Sivil Koruma Müdürlüğü ise olayın gaz şirketi çalışanının dolum için gerekli güvenlik önlemlerini almaması sonucu çıktığını ve bu nedenle şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da büfede yangın: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da büfede yangın: 7 yaralı - Son Dakika
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