Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırıda 9 kişi öldü - Son Dakika

Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırıda 9 kişi öldü

09.01.2021 05:39
Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırıda 9 kişi öldü, System.String[]

Meksika'da cenaze törenine katılanlara yönelik silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Meksika'da cenaze törenine katılanlara yönelik silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Meksika basınındaki haberlere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Celeya kentindeki San Rafael Arboledas Mahallesi'nde, kimliği bilinmeyen silahlı grup tarafından cenaze törenine katılanlara uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırganların kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aynı bölgede 5 Ocak'ta bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ölmüştü.

Suç oranının yüksek olduğu yerler arasında yer alan bölgede özellikle Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) en etkin suç örgütü olarak kabul ediliyor.

Saldırı, Meksika, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırıda 9 kişi öldü - Son Dakika


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