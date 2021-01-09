Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırıda 9 kişi öldü - Son Dakika

Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Meksika'da cenaze törenine katılanlara yönelik silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Meksika'da cenaze törenine katılanlara yönelik silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Meksika basınındaki haberlere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Celeya kentindeki San Rafael Arboledas Mahallesi'nde, kimliği bilinmeyen silahlı grup tarafından cenaze törenine katılanlara uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırganların kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Aynı bölgede 5 Ocak'ta bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ölmüştü. Suç oranının yüksek olduğu yerler arasında yer alan bölgede özellikle Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) en etkin suç örgütü olarak kabul ediliyor.

Son Dakika

MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a soğuk duş! Azil metni sunuluyor

İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım

Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu

Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu

Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım

Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı

Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak