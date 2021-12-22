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Meksika'da cenaze törenine silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Meksika'da cenaze törenine silahlı saldırı: 2 ölü

22.12.2021 09:50
Meksika'da cenaze törenine silahlı saldırı: 2 ölü

Meksika'da bir cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Meksika'da bir cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinin San Francisco del Rincon şehrinde bir mezarlıktaki cenaze töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Cenazeye katılanlar dua ettikleri sırada silah sesleri ile büyük paniğin yaşandığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Francisco'nun cenaze töreni yapılan ve birkaç gün önce gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden kişinin erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları saldırının mezarlığa motosikletle gelen 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini söylerken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ancak tutuklanan olmadığını açıkladı.

Saldırının Jalicsco Yeni Jenerasyon Karteli (CJNG) ile San Francisco del Rincon şehrinde bulunan suç grupları arasındaki anlaşmazlık sonucu gerçekleştiği iddia edildi. - MEXİCO CİTY

San Francisco, Saldırı, Sonora, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da cenaze törenine silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da cenaze törenine silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika
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