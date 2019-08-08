Son Dakika Haberleri: Meksika'da çete çatışmalarında 19 kişi öldü
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Meksika'da çete çatışmalarında 19 kişi öldü

12 dakika önce

Meksika'da suç çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 19 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da çete çatışmalarında 19 kişi öldü, System.String[]
Meksika'da suç çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 19 kişi hayatını kaybetti.
Michoacan Eyaleti Başsavcısı Adrian Lopez Solis, yaptığı basın açıklamasında, ölenlerden 9'unun üst geçide asıldığını, 7'sinin vücudunun parçalandığını ve 3'ünün cesedinin yol kenarına atıldığını bildirdi.
Üst geçide asılan cesetlerin yanında, rakiplerini tehdit eden çetenin işaretinin olduğu bilgisini paylaşan Solis, boyunlarından iple asılanlardan 2'sinin kadın olduğunu ve yarı çıplak halde bulunduklarını belirtti.
Solis, parçalanan cesetlerin ise eyaletin Uruapan şehrinde bulunduğunu ifade etti.
Başsavcı Solis, suç çetelerinin, uyuşturucu dağıtımı ve tüketimiyle ilgili faaliyetlerin kontrolü için birbirleriyle mücadele ettiklerini söyledi.
Meksiko güvenlik analisti Alejandro Hope de cinayetlerin "basit bir öldürme olayı" olmadığını belirterek, "Bu tür kamuya açık teatral şiddet eylemleri, öldürmekle övünmekle kalmayıp rakiplerini sindirmek ve yetkililere mesaj göndermek anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yetkililer, Meksika'da bu yılın ilk yarısında 17 bin 608 cinayet işlendiğini, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 16 bin 714 olduğunu açıklamıştı.
Adrian Lopez, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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