Meksika'da çete savaşında resmen katliam yaşandı! Çatışmalar sonucu 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da çete savaşında resmen katliam yaşandı! Çatışmalar sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

13.04.2023 10:30
Meksika'da çete savaşında resmen katliam yaşandı! Çatışmalar sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Veracruz eyaletinde rakip çete oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan çatışmada, 10 kişi yaşamını yitirdi. Çatışmanın organize suç grupları arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı aktarılırken, ülkede şiddet olaylarının sıkça yaşandığı kent içerisinde uyuşturucu kartellerinin güç mücadelesi her geçen gün kızışıyor.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tihuatlan ve Acontitla kasabalarında, rakip çeteler birbirlerine saldırdı. Çatışmalarda, taraflardan 10 çete üyesi yaşamını yitirirken, olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

SUÇ GRUPLARI ARASINDA HESAPLAŞMA

Yetkililer, çatışmanın organize suç grupları arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığını bildirdi.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ CİRİT ATIYOR

Ülkede şiddet olaylarının en çok görüldüğü eyaletlerden olan Veracruz, uyuşturucu kartellerinin güç mücadelesine sahne oluyor.

Kaynak: AA
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