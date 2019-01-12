Meksika'da Çete Şiddeti
1 saat önce
Meksika'nın kuzeyinde Tamaulipas eyaletinde çetelerin karıştığı şiddet olaylarında 6 kişi öldü.
Meksika
'nın kuzeyinde Tamaulipas
eyaletinde çetelerin karıştığı şiddet olaylarında 6 kişi öldü.
Yetkililer, dün Rio Grande yakınındaki bir otoyolda ordu mensuplarıyla bir grup saldırgan arasında çıkan çatışmada bir asker ile 5 saldırganın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede Zetas uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği belirtildi.
Eyalette çarşamba günü Miguel
Aleman civarında uyuşturucu çeteleri arasında çıkan silahlı çatışmada da 24 kişi yaşamını yitirmişti.
Meksika'da geçen yılın ilk yarısında 15 bin 973 cinayet işlenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:54 Kaynak: AA
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