Meksika'da çete üyesinin verdiği ifadeyle bir evde 24 ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meksika'da çete üyesinin verdiği ifadeyle bir evde 24 ceset bulundu - Son Dakika Dünya

Meksika'da çete üyesinin verdiği ifadeyle bir evde 24 ceset bulundu

7 saat önce

Meksika'da tutuklanan bir çete üyesinin itiraflarıyla ülkenin batısındaki bir evde parçalanmış ve çürümeye yüz tutmuş 24 ceset bulundu.

Meksika'da çete üyesinin verdiği ifadeyle bir evde 24 ceset bulundu, System.String[]

Meksika'da tutuklanan bir çete üyesinin itiraflarıyla ülkenin batısındaki bir evde parçalanmış ve çürümeye yüz tutmuş 24 ceset bulundu.


Michoacan eyalet savcılığı, yakalanan bir çete üyesinin verdiği ifade doğrultusunda Coeneo kasabasında bir evde arama yaptı. İnşaat halinde olan evin avlusunda yapılan kazı çalışmasında 24 ceset bulundu. Savcılık çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bazılarının parçalandığını açıkladı. 4 veya 6 ay önce öldürüldüğü sanılan cesetlerin bazılarının boğazının kesildiği veya parçalara ayrıldığı tespit edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü
Çinli bilimadamı Vang Çı, koronavirüsün kalıcı hale gelebileceğini söyledi Londra'da bir saldırgan, camide namaz kılan müezzini bıçakladı Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 04:26:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da çete üyesinin verdiği ifadeyle bir evde 24 ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]