Son Dakika Haberleri: Meksika'da "çetelerin avukatı" olarak bilinen isim tutuklandı
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Meksika'da "çetelerin avukatı" olarak bilinen isim tutuklandı

1 saat önce

Meksika'da, ülkenin tanınmış avukatlarından Juan Ramon Collado, organize suç çeteleri ve kara para aklama suçlarıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Meksika'da
Meksika, Güncel
Meksika'da, ülkenin tanınmış avukatlarından Juan Ramon Collado, organize suç çeteleri ve kara para aklama suçlarıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.
Federal Başsavcılık Ofisinden yapılan açıklamada, Collado'nun hakkındaki soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla gözaltına alındığı duyuruldu.
Collado'nun, organize suç çeteleri ve kara para aklama suçlarıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, soruşturma hakkında başka detay verilmedi.
"Çetelerin avukatı" olarak da adlandırılan Collado'nun, ülkede ciddi asayiş sorunlarına yol açan organize suç şebekeleriyle bağlarının bulunduğu ve aralarında eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun olduğu üst düzey politikacılarla yakınlığı olduğu ileri sürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:27 Kaynak: AA
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