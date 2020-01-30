Meksika'da çevre aktivistinin cesedi kuyuda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da çevre aktivistinin cesedi kuyuda bulundu - Son Dakika

Meksika'da çevre aktivistinin cesedi kuyuda bulundu

6 saat önce

Meksika'da 13 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alınamayan çevre aktivisti Homero Gomez Gonzalez'in cansız bedeni kuyuda bulundu.

Meksika'da çevre aktivistinin cesedi kuyuda bulundu, System.String[]

Meksika'da 13 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alınamayan çevre aktivisti Homero Gomez Gonzalez'in cansız bedeni kuyuda bulundu.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, Michoacan eyaletinin Ocampo kasabasında kral kelebekleri ve onların kış aylarını geçirdiği ormanların korunması yönünde çalışmalar yürüten aktivist Gonzalez'in cesedinin, idarecisi olduğu kelebek barınağının yakınlarında bir kuyuda bulunduğunu açıkladı.

Gomez'in cesedinin nasıl bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, Michoacan savcılık ofisinden yapılan açıklamada, aktivistin cesedinin otopsiye gönderildiği ifade edildi.

Aktivistin vücudunda darp izine rastlanmadığı, savcılığın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Gomez'in kayıp olduğunu 14 Ocak'ta yetkililere bildiren yakınları, aktivistin, organize suç çetesinden tehditler aldığını söylemişti.

Çevre aktivistini arama çalışmalarına 200'den fazla gönüllü katılmış ve Ocampo ile komşusu Angangueo bölgelerinden 53 polis, geçen hafta sorgu için gözaltına alınmıştı.

Gomez, bölgede yasa dışı ağaç kesimini durdurma stratejisinin de bir parçası olarak Kasım 2019'da kelebek barınağı açmış ve kaybolmadan kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında, insanları barınağı ziyarete davet etmişti.

Aktivistin, kaçak ağaç kesimiyle mücadele etmesi nedeniyle suç çetelerince hedef alınmış olabileceği değerlendirmeleri yapılmıştı.

Meksika'da devletin uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütlerine karşı mücadele başlattığı 2006'dan bu yana 60 binden fazla kişinin kaybolduğu belirtiliyor.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazer Amani, eşi Sıla'nın hamile olduğu haberler için ilk kez konuştu
ABD ile Meksika sınırında "en uzun" kaçakçılık tüneli keşfedildi Ayakkabıyı deneyip, çaldılar Evden ayrılan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:49:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da çevre aktivistinin cesedi kuyuda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]