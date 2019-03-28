Son Dakika Haberleri: Meksika'da Cezaevinde Ayaklanma: 1 Ölü, 30 Yaralı

Meksika'da Cezaevinde Ayaklanma: 1 Ölü, 30 Yaralı

1 saat önce

Meksika'da bir cezaevinde çıkan ayaklanma sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Meksika'da Cezaevinde Ayaklanma: 1 Ölü, 30 Yaralı, System.String[]
Meksika'da bir cezaevinde çıkan ayaklanma sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Meksika'nın kuzeyinde yer alan Nuevo Leon eyaletinde bulunan Topo Chico cezaevinde çıkan ve yüzlerce mahkumun katıldığı ayaklanmada 1 kişinin öldüğü 30 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Ayaklanmanın aşırı kalabalıkla mücadele ve suç gruplarının faaliyetlerinin kontrol altına alınması için bazı mahkumların federal bir hapishaneye nakledilmek istenmesi üzerine çıktığı bildirildi.

512 mahkum transfer edildi

Yetkililer ayaklanmanın transferler öncesinde Topo Chico cezaevinde bulunan bir grup mahkumun görevlilere mukavemet etmesiyle başladığını duyurdu. Salı gecesi başlayan olaylara rağmen genel suç ve federal suçlardan hüküm giyen 512 mahkum La Mesilla Federal Sosyal Toplama Merkezi'ne transfer edildi. - MEXİCO CİTY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:49 Kaynak: İHA

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